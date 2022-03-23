Биолог предупредил о новых волнах коронавируса в России

Молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков предупредил о том, что в России еще будут остаточные волны коронавируса. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он пояснил, что предыдущая волна завершилась, так как у большей части населения появился иммунитет к омикрон-штамму.
"Только что у нас прошла волна "омикрона". Тот спад заболеваемости COVID-19, который мы наблюдаем, объясняется тем, что существенная часть населения сейчас очень хорошо защищена от вируса либо вакциной, либо иммунитетом после болезни. Пока "омикрону" не за кого "зацепиться": в России не осталось людей, которые могут заразиться им. Поэтому наступил спад"
Ученый спрогнозировал "остаточные" волны заболеваемости коронавирусом с меньшей амплитудой. Их частота будет варьироваться от 3 до 4 месяцев. Потом коронавирус станет сезонным.
"Сейчас будет целая серия остаточных волн. С каждой новой волной амплитуда будет все меньше и меньше. Такие волны будут возникать с интервалом три-четыре месяца. Потом и эти волны сойдут на нет"
Ранее сообщалось, что доказано негативное влияние COVID-19 на интеллект.