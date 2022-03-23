Биолог предупредил о новых волнах коронавируса в России

"Только что у нас прошла волна "омикрона". Тот спад заболеваемости COVID-19, который мы наблюдаем, объясняется тем, что существенная часть населения сейчас очень хорошо защищена от вируса либо вакциной, либо иммунитетом после болезни. Пока "омикрону" не за кого "зацепиться": в России не осталось людей, которые могут заразиться им. Поэтому наступил спад"