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32 минуты назад

Невролог предупредила о всплеске выявлений деменции из-за COVID-19

Мария Иглина

Врач-невролог Марина Аникина заявила, что серьезное влияние на прогрессирование болезни оказывает стресс, отсутствие физической нагрузки и неправильное питание. И процесс формирования может занять более десяти лет. Об этом медик рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Врач предупредила о всплеске выявлений деменции из-за COVID
Фото: unsplash.comunsplash.com

Аникина отметила, что из-за пандемии коронавируса многие испытывали постоянный стресс, снижение двигательной активности, интеллектуальной активности и многое другое.

"Заболевание не развивается за год или несколько лет. Для этого нужны десятилетия. Есть исследования, которые показывают, что болезнь Альцгеймера может развиваться за 15-18 лет до того, как она будет клинически значима",

— отметила невролог.

В качестве профилактики деменции и болезни Альцгеймера медик рекомендует делать физические упражнения и вести здоровый образ жизни.

"Есть связь между депрессией и деменцией отсрочено. Если вы не высыпаетесь, если у вас снижен фон настроения, если у вас постоянный стресс и авралы на работе, вам необходимо регулировать то время, которое вы посвящаете себе, отдыху, набору ресурса",

— заключила врач.

Ранее невролог рассказала, в каких случаях афазия обратима.

Коронавирус,Марина Аникина,
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