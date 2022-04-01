Невролог рассказала, в каких случаях афазия обратима

Невролог Марина Калинкина заявила, что афазия может быть полностью обратима в случаях, если она возникла на фоне инсульта, транзиторной ишемической атаки или опухоли мозга. Этим врач поделилась в беседе с "Газетой.Ru".
"У человека случился инсульт, но за счет обходных путей кровотока, за счет резервов организма кровообращение восстановилось, и он буквально в течение трех суток начинает разговаривать нормально. Также, если человеку удалили опухоль мозга и он занимается с логопедом, или у него изначально хорошая нейросеть, речь восстанавливается за счет нейропластичности",
— пояснила врач.
Калинкина добавила, что деменции избавиться от афазии уже не получится. По словам медика, эта причина и заставила американского актера Брюса Уиллиса закончить свою артистическую карьеру.
Однако есть шанс замедлить развитие афазии при деменции. Это возможно сделать с помощью специальных препаратов, которые назначает врач.
Ранее стало известно, что болезнь у Брюса Уиллиса могла вызвать старая травма.