Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
1 час назад

Невролог рассказала, в каких случаях афазия обратима

Мария Иглина

Невролог Марина Калинкина заявила, что афазия может быть полностью обратима в случаях, если она возникла на фоне инсульта, транзиторной ишемической атаки или опухоли мозга. Этим врач поделилась в беседе с "Газетой.Ru".

Невролог рассказала, в каких случаях афазия обратима
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У человека случился инсульт, но за счет обходных путей кровотока, за счет резервов организма кровообращение восстановилось, и он буквально в течение трех суток начинает разговаривать нормально. Также, если человеку удалили опухоль мозга и он занимается с логопедом, или у него изначально хорошая нейросеть, речь восстанавливается за счет нейропластичности",

— пояснила врач.

Калинкина добавила, что деменции избавиться от афазии уже не получится. По словам медика, эта причина и заставила американского актера Брюса Уиллиса закончить свою артистическую карьеру.

Однако есть шанс замедлить развитие афазии при деменции. Это возможно сделать с помощью специальных препаратов, которые назначает врач.

Ранее стало известно, что болезнь у Брюса Уиллиса могла вызвать старая травма.

Новости,Марина Калинкина,Брюс Уиллис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители