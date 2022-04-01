Невролог рассказала, в каких случаях афазия обратима

"У человека случился инсульт, но за счет обходных путей кровотока, за счет резервов организма кровообращение восстановилось, и он буквально в течение трех суток начинает разговаривать нормально. Также, если человеку удалили опухоль мозга и он занимается с логопедом, или у него изначально хорошая нейросеть, речь восстанавливается за счет нейропластичности",