Названы критерии окончания пандемии COVID-19

Российский врач-иммунолог Николай Крючков рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», в какой стадии находится пандемия коронавируса и когда можно будет заявить о ее окончании.

Иммунолог отметил, что пока сохраняется рост заражений в некоторых странах, говорить о победе над коронавирусом рано. Пандемия перешла в «подострую» стадию, считает Николай Крючков.

«Австралия подрастает сильно, нестабильно себя ведет Европа. Во всех остальных регионах снижение. Отменить пандемию волевым решением нельзя, это невозможно сделать политическим или административным решением, или юридическим актом», — прокомментировал свою позицию иммунолог.

Критерии завершения пандемии, по словам эксперта, это снижение патогенности и летальности до уровня ниже, чем характеризуется сезонный грипп.

«Сейчас она примерно в шесть раз выше... При сезонной инфекции мы с мая по октябрь не должны фактически получать сколько-нибудь значимой заболеваемости и тем более смертности», — отметил Крючков.