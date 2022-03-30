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1 час назад

Названы критерии окончания пандемии COVID-19

Мира Маркина

Российский врач-иммунолог Николай Крючков рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», в какой стадии находится пандемия коронавируса и когда можно будет заявить о ее окончании.

Названы критерии окончания пандемии COVID-19
Фото: flickr.comflickr.com

Иммунолог отметил, что пока сохраняется рост заражений в некоторых странах, говорить о победе над коронавирусом рано. Пандемия перешла в «подострую» стадию, считает Николай Крючков.

«Австралия подрастает сильно, нестабильно себя ведет Европа. Во всех остальных регионах снижение. Отменить пандемию волевым решением нельзя, это невозможно сделать политическим или административным решением, или юридическим актом», — прокомментировал свою позицию иммунолог.

Критерии завершения пандемии, по словам эксперта, это снижение патогенности и летальности до уровня ниже, чем характеризуется сезонный грипп.

«Сейчас она примерно в шесть раз выше... При сезонной инфекции мы с мая по октябрь не должны фактически получать сколько-нибудь значимой заболеваемости и тем более смертности», — отметил Крючков.

Ранее мы рассказывали о том, почему глава ВОЗ считает эту пандемию последней.

Коронавирус,Николай Крючков,ВОЗ,
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