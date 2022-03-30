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15 минут назад

Глава ВОЗ: «Коронавирус станет последней пандемией в истории человечества»

Мира Маркина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 станет последней в истории человечества. Свое мнение он высказал в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае, сообщает ТАСС.

«Коронавирус станет последней пандемией в истории человечества»
Фото: flickr.comflickr.com

«Совершенно ясно, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. Эта напасть стала больше, чем просто кризис здравоохранения. Она разрушила жизни и благополучие людей. Коронавирус унес жизни более 6 млн человек. Нарушена работа систем здравоохранения, впервые в этом веке произошел рост числа людей на планете, живущих в абсолютной нищете», — отметил Гебрейесус.

Но делать прогнозы, когда закончится нынешняя пандемия и каков будет итоговый ущерб, пока рано – отметил чиновник.

Гебрейесус призвал к расширению производства вакцин во всех охваченных COVID-19 странах. Особое внимание, считает глава ВОЗ, нужно уделить этому процессу в государствах со средним и низким доходом. Гебрейесус заявил о необходимости создать продвинутую систему раннего предупреждения о приближении пандемии, подготовки и борьбы с ней.

Ранее мы рассказывали о том, когда, по мнению экспертов, новая волна коронавируса пройдет по России.

ВОЗ,
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