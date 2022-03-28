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2 часа назад

Россиян призвали приготовиться к новой волне COVID-19

Стелла Шмель

Ученые призывают россиян приготовиться к новой волне коронавируса. с таким заявлением выступил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов. Его слова приводит РИА Новости.

Россиян призвали приготовиться к новой волне COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Заболеваемость вновь начала нарастать, в основном, пока в этот процесс вовлечены регионы западной части Тихого океана и Европы. Конечно, мы с вами должны быть готовы к возможному дальнейшему распространению инфекции, в том числе к возникновению новой волны и у нас с вами",

- заявил Чуланов на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.

Тем не менее, доля свободного коечного фонда в России в настоящий момент составляет 45%.

Для профилактики специалист рекомендует проходить вакцинацию пока ее охват составляет 58%.

"Это, конечно, очень мало. Отчасти это определяет ту эпидемиологическую ситуацию, с которой мы сталкиваемся в РФ".

Ранее мы писали, что в The Lancet опубликовали новые данные по вакцине "Спутник V".

Коронавирус,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,
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