Россиян призвали приготовиться к новой волне COVID-19

Ученые призывают россиян приготовиться к новой волне коронавируса. с таким заявлением выступил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов. Его слова приводит РИА Новости.
"Заболеваемость вновь начала нарастать, в основном, пока в этот процесс вовлечены регионы западной части Тихого океана и Европы. Конечно, мы с вами должны быть готовы к возможному дальнейшему распространению инфекции, в том числе к возникновению новой волны и у нас с вами",
- заявил Чуланов на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.
Тем не менее, доля свободного коечного фонда в России в настоящий момент составляет 45%.
Для профилактики специалист рекомендует проходить вакцинацию пока ее охват составляет 58%.
"Это, конечно, очень мало. Отчасти это определяет ту эпидемиологическую ситуацию, с которой мы сталкиваемся в РФ".
Ранее мы писали, что в The Lancet опубликовали новые данные по вакцине "Спутник V".