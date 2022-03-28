В The Lancet опубликовали новые данные по вакцине "Спутник V"

Вакцину против коронавируса "Спутник V" назвали первым препаратом с доказанной эффективностью среди пациентов с ВИЧ-положительным статусом. Такое исследование проводилось совместно со специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи и Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Его результаты опубликовали в научном издании The Lancet. Об этом пишет "Лента.ру".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщается, что эффективность препарата против COVID-19 для лиц, живущих с ВИЧ, составила 79%.

Для этого ученые проанализировали данные более чем 24 тысяч ВИЧ-положительных людей в Москве, которые получают антиретровирусную терапию.

"Эффективность против госпитализации "Спутника V" среди ВИЧ-положительных лиц превысила 90 процентов, против средних и тяжелых случаев заболевания — более 97 процентов",

- отметили в РФПИ.

Также в The Lancet отмечается, что благодаря "Спутнику V" снижен риск заболевания коронавирусом среди ВИЧ-положительных лиц, получающих антриретровирусную терапию, в 3,3 раза в группе с показателем CD4+ Т-клеток более 350/µl по сравнению с теми, кто не прививался.

Ранее мы писали, что иммунолог заявил, что произошли еще не все мутации COVID-19.