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3 часа назад

Иммунолог заявил, что произошли еще не все мутации COVID-19

Даша Краснова

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что мутагенный потенциал коронавирусной инфекции на данном этапе еще не полностью реализован. Его слова передает «Вечерняя Москва».

"Никто не ожидал от коронавируса мутагенного потенциала с такой способностью видоизменяться. У уханьского штамма заразность была на уровне ОРВИ, гораздо ниже кори и ветрянки, потом следующий штамм был выше ветрянки, до кори не «допрыгнул». «Дельта» выше кори была, а «омикрон» — гораздо выше кори. Нарастание штаммов происходит в сторону более высокой заразности. При этом способность вызывать летальный исход оценить нельзя, потому что большинство людей на планете так или иначе сталкивались с коронавирусом", — подчеркнул врач.

Таким образом, мы еще можем столкнуться с потенциальным всплеском заболеваемоси. Например, сейчас крупные города Китая вновь уходят на карантин из-за нового штамма.

Новый штамм получил название «стелс-омикрон». «Stealph» в переводе с английского значит «невидимый», «хитрый». Этот вариант вируса намного заразнее, чем «омикрон» и быстрее распространяется. Впервые с января прошлого года в Китае обнаружены летальные исходы.

До этого мы рассказывали, что ученые обнаружили девять новых коронавирусов.

Коронавирус,Видео,Владимир Болибок,
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