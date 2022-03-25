Иммунолог заявил, что произошли еще не все мутации COVID-19

"Никто не ожидал от коронавируса мутагенного потенциала с такой способностью видоизменяться. У уханьского штамма заразность была на уровне ОРВИ, гораздо ниже кори и ветрянки, потом следующий штамм был выше ветрянки, до кори не «допрыгнул». «Дельта» выше кори была, а «омикрон» — гораздо выше кори. Нарастание штаммов происходит в сторону более высокой заразности. При этом способность вызывать летальный исход оценить нельзя, потому что большинство людей на планете так или иначе сталкивались с коронавирусом", — подчеркнул врач.