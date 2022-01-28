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1 час назад

Ученые обнаружили девять новых коронавирусов

Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестные РНК-вирусы, включая девять новых коронавирусов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Ученые обнаружили девять новых коронавирусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследователи проанализировали последовательности генов в 5,7 миллиона биологических образцах (от ледяных кернов до навоза), собранных по всему миру за 13 лет. Ученым удалось обнаружить около 132 тысяч РНК-вирусов (ранее было известно только о 15 тысячах), включая девять новых видов коронавируса.

Известно, что все они были найдены в образцах, связанных с водными позвоночными, в том числе аксолотлем, морским коньком, рыбой-фугу и другими.

По словам авторов работы, изучение вирома Земли (совокупности вирусных геномов в масштабе планеты) важно для подготовки к следующей пандемии. Проанализированные данные охватывает лишь 0,1 процента всех видов вирусов.

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