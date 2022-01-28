Мясников рассказал о действиях при первых симптомах "омикрона"

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что делать при появлении первых симптомов омикрон-штамма коронавируса. Этим он поделился в беседе с газетой "Аргументы и факты".

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Так, при повышении температуры до 38 градусов и выше, следует принимать парацетамол, максимальная дозировка которого составляет три грамма в сутки. Если же высокая температура держится и не сбивается жаропонижающими, то необходимо вызвать врача.

При насморке Мясников советует промывать нос соляными растворами, а при болях и першении в горле нельзя лечиться антибиотиками, поскольку они не действуют на вирусы и приводят к развитию резистентности.