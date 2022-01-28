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4 часа назад

Врач описала требующую вызова врача боль в горле

Боль в горле может быть опасной и требовать немедленного обращения к врачам. Об этом рассказала член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Оксана Драпкина. Ее слова передает «Доктор Питер».

Врач описала требующую вызова врача боль в горле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам врача, к медикам необходимо обратиться, если боль в горле сопровождается затруднением дыхания или глотания, а также болью в суставах, ушах или температурой выше 38,3 градуса.

Поводом для диагностики может стать длительная боль в горле и увеличение шейных лимфоузлов. Также о проблемах со здоровьем говорят отеки на шее или лице и наличие крови в слюне и мокроте.

Для успокоения боли в горле врач посоветовала полоскать горло теплой соленой водой, есть мягкую пищу, чтобы не раздражать воспаленную слизистую, и использовать спреи.

До этого мы рассказывали другие признаки опасной боли в горле.

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