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41 минуту назад

Шанхай уходит на масштабную самоизоляцию

Мира Маркина

В связи с серьезным ростом заболеваемости COVID-19 власти Китая объявили о масштабной «блокировке» Шанхая.

Шанхай уходит на масштабную самоизоляцию
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Все 26 миллионов жителей города временно будут ограничены в перемещениях: закроются мосты, тоннели, свернется дорожное движение, в том числе общественного транспорта. Предполагается, что территория Шанхая разделится на две части. Жители закрытых районов города будут обязаны оставаться на самоизоляции, их обеспечат продуктами. Офисы, магазины и учреждения, не являющиеся стратегически важными, временно прекратят работу.

Такая жесткая мера, по мнению властей, сдержит распространение инфекции и позволит медикам эффективно провести тестирование населения на коронавирус. К ней пришлось прибегнуть ввиду того, что точечная «блокировка» не дала желаемого эффекта. Закрывались кварталы, районы, но рост заболеваемости не останавливался.

Ранее мы рассказывали о том, когда в России ожидается новая волна COVID-19.

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