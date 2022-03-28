В России зарегистрировали новый препарат от COVID-19

Минздрав РФ зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19 на основе молнупиравира "Лагеврио". Об этом следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

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"Препарат Лагеврио показан для лечения подтвержденных случаев COVID-19 от легкого до среднетяжелого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения COVID-19 и/или госпитализации",

— говорится в инструкции к препарату, опубликованной в реестре.

Известно, что препарат выпускается в виде капсул, а лечение необходимо начинать в пределах пяти дней с момента появления симптомов вируса и постановки диагноза.