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1 час назад

В России зарегистрировали новый препарат от COVID-19

Мария Иглина

Минздрав РФ зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19 на основе молнупиравира "Лагеврио". Об этом следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

В России зарегистрировали новый препарат от COVID-19
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Препарат Лагеврио показан для лечения подтвержденных случаев COVID-19 от легкого до среднетяжелого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения COVID-19 и/или госпитализации",

— говорится в инструкции к препарату, опубликованной в реестре.

Известно, что препарат выпускается в виде капсул, а лечение необходимо начинать в пределах пяти дней с момента появления симптомов вируса и постановки диагноза.

Среди побочных эффектов выделяют головокружение, головную боль, диарею, тошноту, сыпь и крапивницу.

Ранее россиян призвали приготовиться к новой волне COVID-19.

Коронавирус,Минздрав РФ,
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