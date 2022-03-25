Иммунолог предрек новую волну COVID-19 в России

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что Россию ожидает новая волна коронавируса. Этим он поделился в беседе с "Лентой.ру".
По словам иммунолога, крайне вероятно, что новая большая волна COVID-19 придется на осень или зиму 2022 года. Он также отметил, что в ближайшие три-четыре недели, предположительно, произойдет рост заболеваемости.
"Это не будет такая волна, как при омикроне, где до 200 тысяч в день доходило. Сейчас 25 тысяч, но, если это будет повышение в 2-2,5 раза, мы можем просто не увидеть этого в официальной статистике, потому что сейчас заметно упала мощность тестирования, поэтому можем просто не заметить",
— рассказал Крючков.
Врач добавил, что в этот раз, скорее всего, будет подвид омикрона BA.2 и в меньшей степени дельтакрон.