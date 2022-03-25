Иммунолог предрек новую волну COVID-19 в России

"Это не будет такая волна, как при омикроне, где до 200 тысяч в день доходило. Сейчас 25 тысяч, но, если это будет повышение в 2-2,5 раза, мы можем просто не увидеть этого в официальной статистике, потому что сейчас заметно упала мощность тестирования, поэтому можем просто не заметить",