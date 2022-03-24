Иммунолог предупредил о росте числа симптомов постковида

За время пандемии коронавирусной инфекции число встречающихся симптомов постковида достигло 203. Из этого числа около 60 симптомов способны сохраняться более шести месяцев. О этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Его слова цитирует издание Ura.ru.
«По данным мета-анализа, проведенного в начале 2021 года, у 80 процентов инфицированных SARS-CoV-2 развились одно или несколько нарушений, и сохранялись они более 110 дней, то есть в среднем около четырех месяцев», — объяснил специалист.
Среди самых "популярных" симптомов иммунолог выделил усталость — 58 % случаев приходится на нее. На головную боль — 44 %, нарушение внимания отмечается в 27% случаев.
Иммунолог отметил, что некоторые переболевшие могут долгое время страдать от потери работоспособности. Какие-то из пациентов даже бросали работу из-за возникших проблем со здоровьем.
Ранее мы писали о необратимом последствии коронавируса.