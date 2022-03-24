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37 минут назад

Иммунолог предупредил о росте числа симптомов постковида

Диана Товсепова

За время пандемии коронавирусной инфекции число встречающихся симптомов постковида достигло 203. Из этого числа около 60 симптомов способны сохраняться более шести месяцев. О этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Его слова цитирует издание Ura.ru.

Иммунолог предупредил о росте числа симптомов постковида
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«По данным мета-анализа, проведенного в начале 2021 года, у 80 процентов инфицированных SARS-CoV-2 развились одно или несколько нарушений, и сохранялись они более 110 дней, то есть в среднем около четырех месяцев», — объяснил специалист.

Среди самых "популярных" симптомов иммунолог выделил усталость — 58 % случаев приходится на нее. На головную боль — 44 %, нарушение внимания отмечается в 27% случаев.

Иммунолог отметил, что некоторые переболевшие могут долгое время страдать от потери работоспособности. Какие-то из пациентов даже бросали работу из-за возникших проблем со здоровьем.

Ранее мы писали о необратимом последствии коронавируса.

Коронавирус,Владимир Болибок,
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