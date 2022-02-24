Названо необратимое последствие коронавируса

"Почки могут поражаться. Особенно это опасно для людей с хроническими почечными проблемами. Например, когда есть камни, кисты большие, поликистоз, когда много разных кист, полных жидкости. Любое воспалительное заболевание в почках грозит очень серьезными последствиями, вплоть до того, что почка просто перестанет функционировать. Тогда человеку понадобится диализ. Это действительно очень серьезно для почечных хроников. Надо особенно беречься, так как это может привести к необратимым последствиям",