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55 минут назад

Названо необратимое последствие коронавируса

Стелла Шмель

У людей с хроническими заболеваниями почек этот орган может перестать работать на фоне перенесенного коронавируса. Об этом заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков. Его слова приводит URA.ru.

Названо необратимое последствие коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Почки могут поражаться. Особенно это опасно для людей с хроническими почечными проблемами. Например, когда есть камни, кисты большие, поликистоз, когда много разных кист, полных жидкости. Любое воспалительное заболевание в почках грозит очень серьезными последствиями, вплоть до того, что почка просто перестанет функционировать. Тогда человеку понадобится диализ. Это действительно очень серьезно для почечных хроников. Надо особенно беречься, так как это может привести к необратимым последствиям",

- рассказал Чумаков.

Ранее мы писали, что кардиолог перечислил опасные последствия коронавируса.

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