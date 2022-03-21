Доказано негативное влияние COVID-19 на интеллект

"Происшествия такого рода — пошла стюардесса налить кофе пассажиру, напиток закончился, она ему объяснила, что сейчас принесет еще, а человек вырвал из рук кофейник и стукнул ее по голове. Или, например, какой-то пассажир не дождался своей очереди в туалет и написал между сидениями. То есть какие-то цивилизационные вещи стали сдавать. Мне кажется, с ковидом это все увязывается, так как в исследованиях было показано, что при нем страдают функции контроля поведения в мозге, проявляется импульсивность, невыдержанность",