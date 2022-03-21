Доказано негативное влияние COVID-19 на интеллект

Перенесенный коронавирус отражается на интеллектуальных способностях человека. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова в беседе с "Лентой.ру".
Как заявила эксперт, у тех, кто перенес ковид, когнитивные способности снижаются.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 800 человек. Их них половина была заражена коронавирусом.
"Когда сравнили болевших и нет, то обнаружили, что у перенесших ковид скорость снижения когниции значительно увеличилась".
Также Баранова вспомнила и об американском исследовании в сфере авиации, которое показало, что в 2021 году люди стали чаще впадать в неадекватное состояние по сравнению с доковидными годами.
"Происшествия такого рода — пошла стюардесса налить кофе пассажиру, напиток закончился, она ему объяснила, что сейчас принесет еще, а человек вырвал из рук кофейник и стукнул ее по голове. Или, например, какой-то пассажир не дождался своей очереди в туалет и написал между сидениями. То есть какие-то цивилизационные вещи стали сдавать. Мне кажется, с ковидом это все увязывается, так как в исследованиях было показано, что при нем страдают функции контроля поведения в мозге, проявляется импульсивность, невыдержанность",
- пояснила эксперт.
Помимо этого, Баранова рассказала и об исследовании о метро Лондона: оказалось, что люди на эскалаторах стали чаще падать, случались серьезные происшествия, из-за которых приходилось отключать механизмы работы эскалатора.
"И это я тоже могу связать с последствиями ковида: неврологические проблемы, в среднем люди чуть-чуть менее твердо стали стоять на ногах",
- пояснила она.
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