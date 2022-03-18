Локдаун против вспышек: что происходит с коронавирусом в Китае

В конце 2019 года в китайском городе Ухань разразилась вспышка коронавируса, который постепенно стал проблемой на всей планете. В последний год новости о ситуации с COVID-19 меняюются: то вирус совсем пропадает, то возникает новая вспышка. О том, что сейчас происходит в КНР, в материале "Рамблера".

В Китае уже давно ввели жесткие ограничения, связанные с коронавирусом. В какой-то момент заболеваемость в республике удалось снизить до минимума. В мировых СМИ больше не появлялись новости о COVID в Китае.

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Однако в последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в КНР вдруг стала возрастать.

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На графике видно, как почти исчезнувшая заболеваемость вдруг стала ползти вверх.

Вспышка возникла в 28 провинциях Китая. Власти выявили заболевших после крупномасштабного тестирования и решили усилить антиковидный контроль в стране. Тесты на коронавирус гражданам придется сдавать пять дней подряд. Одна из мер – тесты на коронавирус COVID-19 придется сдавать пять дней подряд.

"К людям, находящимся на карантине, относятся те, кто находится на карантине дома, те, кто прибыл из-за границы, а также те, с кем они контактировали. Все они обязаны оставаться дома. После этого в течение пяти дней подряд они будут сдавать тест на коронавирус. Карантин будет снят после того, как тесты покажут отрицательный результат", – объясняет заместитель директора Национального центра клинических лабораторий Национальной комиссии здравоохранения Ли Цзиньмин.

Новую вспышку вызвал штамм «стелс-омикрон». Он распространяется быстрее предшественника и приводит к еще более тяжелому течению болезни.

Несмотря на локдаун в некоторых провинциях, ситуация обостряется. Остановлена работа заводов Тoyota и Volkswagen, в ряде городов не работают фабрики и общественный транспорт. В Шанхае закрыты школы.