В Роспотребнадзоре рассказали о "дельтакроне"

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала о новом штамме коронавируса "дельтакрон". Об этом сообщает "Интерфакс".
Черкашина заявила, что в России случаев заболевания "дельтакроном" не выявлено. Она также отметила, что пока что новый штамм распространяется не так быстро, как предыдущие виды коронавируса.
"Сегодня в международной базе данных геномов вирусов GISAID зарегистрировано примерно три десятка таких геномов, что свидетельствует о единичных случаях распространения такого варианта в мире. Таким образом, говорить о широком распространении новой линии пока абсолютно преждевременно"
Эксперт добавила, что говорить о свойствах нового штамма пока рано, но специалисты из России изучают этот вопрос и следят з научными публикациями. Пока что эпидемиолог сделала вывод о том, что он не так сильно заразен, как предыдущие варианты.
"Случаев заболеваемости этим вариантом также мало, поэтому данных о его свойствах пока недостаточно, чтобы можно было оценить его опасность или тяжесть течения заболевания. Для более корректных выводов необходимо больше информации. Мы следим за публикациями и распространением этого варианта в мире"
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