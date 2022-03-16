Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
55 минут назад

В Роспотребнадзоре рассказали о "дельтакроне"

Мария Каткова

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала о новом штамме коронавируса "дельтакрон". Об этом сообщает "Интерфакс".

В Роспотребнадзоре рассказали о "дельтакроне"
Фото: РамблерРамблер

Черкашина заявила, что в России случаев заболевания "дельтакроном" не выявлено. Она также отметила, что пока что новый штамм распространяется не так быстро, как предыдущие виды коронавируса.

"Сегодня в международной базе данных геномов вирусов GISAID зарегистрировано примерно три десятка таких геномов, что свидетельствует о единичных случаях распространения такого варианта в мире. Таким образом, говорить о широком распространении новой линии пока абсолютно преждевременно"

Эксперт добавила, что говорить о свойствах нового штамма пока рано, но специалисты из России изучают этот вопрос и следят з научными публикациями. Пока что эпидемиолог сделала вывод о том, что он не так сильно заразен, как предыдущие варианты.

"Случаев заболеваемости этим вариантом также мало, поэтому данных о его свойствах пока недостаточно, чтобы можно было оценить его опасность или тяжесть течения заболевания. Для более корректных выводов необходимо больше информации. Мы следим за публикациями и распространением этого варианта в мире"

Ранее сообщалось, что врач рассказал о язве желудка после коронавируса.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители