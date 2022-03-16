В Роспотребнадзоре рассказали о "дельтакроне"

"Случаев заболеваемости этим вариантом также мало, поэтому данных о его свойствах пока недостаточно, чтобы можно было оценить его опасность или тяжесть течения заболевания. Для более корректных выводов необходимо больше информации. Мы следим за публикациями и распространением этого варианта в мире"