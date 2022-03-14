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1 час назад

Вирусолог Альтштейн посоветовал продолжать носить маски

Мира Маркина

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге, что с 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок. Однако вирусолог советует продолжать их носить: «Коронавирус никуда не уходит». О необходимости беречь здоровье заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с РИА Новости.

С 15 марта обязанности носить маску у жителей и гостей столицы нет: теперь это просто рекомендация. Однако профессор вирусологии Анатолий Альтштейн отмечает, что соблюдать противоэпидемические меры по-прежнему важно.

«Коронавирус никуда не уходит. Что касается отмены масочного режима. Режим — это когда государство наблюдает и делает замечания или штрафует. А противоэпидемические мероприятия сохраняют свою важность», — пояснил вирусолог.

Альтштейн отметил, что важно не только носить маски, но и мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

«Люди должны и маски носить, и должны дистанцироваться, и руки мыть. Поскольку эпидемия продолжается, то сознательные люди должны соблюдать эти меры», — отметил Альтштейн.

Согласно постановлению мэра, также отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах. В блоге отметили, что данное решение «поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление».

Ранее «Рамблер» сообщал, что ученые создали искусственный белок для быстрого обнаружения рака.

Коронавирус,Видео,Анатолий Альтштейн,Сергей Собянин,
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