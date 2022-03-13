Вирусолог перечислил болезни-спутники коронавируса

«Могут присоединиться другие инфекционные заболевания на фоне ослабления иммунной защиты. Тут и вирусные, и грибковые заболевания, и бактериальные инфекции. Это ухудшает течение, значит и большая опасность для индивидуума, который болеет или уже переболел», — сказал Николай Малышев.