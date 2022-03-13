Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
1 час назад

Вирусолог перечислил болезни-спутники коронавируса

Диана Товсепова

Из-за снижения иммунитета к коронавирусу могут присоединиться вирусные, бактериальные и грибковые инфекции. Об этом рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев изданию URA.RU.

Вирусолог перечислил болезни-спутники коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Могут присоединиться другие инфекционные заболевания на фоне ослабления иммунной защиты. Тут и вирусные, и грибковые заболевания, и бактериальные инфекции. Это ухудшает течение, значит и большая опасность для индивидуума, который болеет или уже переболел», — сказал Николай Малышев.

Врач объяснил, что заражение коронавирусом может спровоцировать обострение других болезней.

«Во время и после коронавируса идет ослабление иммунной защиты организма. Абсолютно здоровых людей, особенно пожилого возраста, нет. Это может привести к ухудшению фоновых заболеваний, что весьма опасно», — отметил инфекционист.

Ранее мы писали об опасности йода.

Коронавирус,Николай Малышев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители