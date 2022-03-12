Названы болезни, остающиеся после COVID-19 навсегда

Перенесенный коронавирус способен не только обострить имеющиеся у человека хронические заболевания, но и спровоцировать появление болезней, которые уже невозможно будет вылечить никогда, заявила в интервью "Вечерней Москве" врач-инфекционист Елена Мескина.
По словам специалиста, у 15 процентов пациентов, переболевших коронавирусом, развивается сахарный диабет первого и второго типа. При этом врач отметила, что лишь в организмах двух процентов среди указанных пятнадцати был возбудитель заболевания и болезнь начала прогрессировать из-за коронавируса, у остальных же он возник впервые.
Дебютировал, как прямое и негативное последствие после болезни,
— рассказала Мескина.
Также к последствиям коронавирусной инфекции эксперт отнесла развивающиеся заболевания сердца: воспаление мышц сердца, инсульты и инфаркты.
Отметила Мескина и массовое развитие фиброза легких у пациентов, перенесших COVID-19.
COVID-19, в зависимости от штамма, вызывает пневмонию, которая переходит в фиброз. В результате чего легочная ткань начинает разрастаться и покрываться рубцами. На многих участках легких рубцы остаются навсегда,
— отметила врач.
Также Мескина предупредила, что у некоторых пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции может возникнуть тиреоидит — воспаление щитовидной железы. При этом от обычно поддающегося довольно быстрому лечению заболевания после перенесенного COVID-19 избавиться уже невозможно.
Спровоцированный коронавирусом тиреоидит остается уже навсегда и вызывает дискомфорт в области шеи, затрудняет глотание, приводит к диффузным изменениям и нарушает функции железы,
— говорит эксперт.
Врач также добавила, что все вышеперечисленные последствия могут появиться в моменты прогрессирования постковидного синдрома и призвала пациентов пройти дополнительное обследование, даже если особых жалоб на здоровье у них нет.