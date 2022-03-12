Названы болезни, остающиеся после COVID-19 навсегда

Перенесенный коронавирус способен не только обострить имеющиеся у человека хронические заболевания, но и спровоцировать появление болезней, которые уже невозможно будет вылечить никогда, заявила в интервью "Вечерней Москве" врач-инфекционист Елена Мескина.

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По словам специалиста, у 15 процентов пациентов, переболевших коронавирусом, развивается сахарный диабет первого и второго типа. При этом врач отметила, что лишь в организмах двух процентов среди указанных пятнадцати был возбудитель заболевания и болезнь начала прогрессировать из-за коронавируса, у остальных же он возник впервые.

Дебютировал, как прямое и негативное последствие после болезни,

— рассказала Мескина.

Также к последствиям коронавирусной инфекции эксперт отнесла развивающиеся заболевания сердца: воспаление мышц сердца, инсульты и инфаркты.

Отметила Мескина и массовое развитие фиброза легких у пациентов, перенесших COVID-19.

COVID-19, в зависимости от штамма, вызывает пневмонию, которая переходит в фиброз. В результате чего легочная ткань начинает разрастаться и покрываться рубцами. На многих участках легких рубцы остаются навсегда,

— отметила врач.

Также Мескина предупредила, что у некоторых пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции может возникнуть тиреоидит — воспаление щитовидной железы. При этом от обычно поддающегося довольно быстрому лечению заболевания после перенесенного COVID-19 избавиться уже невозможно.

Спровоцированный коронавирусом тиреоидит остается уже навсегда и вызывает дискомфорт в области шеи, затрудняет глотание, приводит к диффузным изменениям и нарушает функции железы,

— говорит эксперт.