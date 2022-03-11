Офтальмолог прокомментировал снижение зрения после COVID

Острота зрения может снизиться после того, как человек перенес коронавирус. Об этом сообщает издание "Полит Эксперт" со ссылкой на заведующего кафедрой глазных болезней и кафедрой офтальмологии РУДН, эксперта РАН, доктора медицинских наук, профессора Михаила Фролова.

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Как отметил эксперт, осложнения на органы глаз после перенесенного коронавируса пока не изучены до конца. Однако он подтвердил, что зрение может страдать из-за перенесенного коронавируса. При этом у такого симптома совершенно разные причины.

"После перенесенного коронавируса острота зрения может снижаться. Причины различны. Это могут быть сосудистые поражения сетчатки и зрительного нерва, воспалительные поражения глаза и многие другие. Сейчас на кафедре ведутся научные работы по изучению постковидных офтальмологических осложнений"