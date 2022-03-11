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2 часа назад

Офтальмолог прокомментировал снижение зрения после COVID-19

Мария Каткова

Острота зрения может снизиться после того, как человек перенес коронавирус. Об этом сообщает издание "Полит Эксперт" со ссылкой на заведующего кафедрой глазных болезней и кафедрой офтальмологии РУДН, эксперта РАН, доктора медицинских наук, профессора Михаила Фролова.

Офтальмолог прокомментировал снижение зрения после COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил эксперт, осложнения на органы глаз после перенесенного коронавируса пока не изучены до конца. Однако он подтвердил, что зрение может страдать из-за перенесенного коронавируса. При этом у такого симптома совершенно разные причины.

"После перенесенного коронавируса острота зрения может снижаться. Причины различны. Это могут быть сосудистые поражения сетчатки и зрительного нерва, воспалительные поражения глаза и многие другие. Сейчас на кафедре ведутся научные работы по изучению постковидных офтальмологических осложнений"

Ранее сообщалось, что врач заявил об опасности бани при коронавирусе.

Коронавирус,Михаил Фролов,РУДН,РАН,
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