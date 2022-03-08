Врач заявил об опасности бани при коронавирусе

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, почему больным коронавирусом опасно ходить в баню. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

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По словам медика, посещение бани - дополнительная нагрузка для организма, поэтому временно стоит воздержаться.

«При любом заболевании, в том числе при COVID-19, наша задача — потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови, нормализовать электролиты», — сказал врач.

Баня способствует выпариванию жидкости. Медик отметил, что необходимо дать время организму для восстановления, а уже после повышать температуру в парной.