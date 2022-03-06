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6 часов назад

Названы симптомы заражения новым "омикроном"

Мария Каткова

Врачи назвали симптомы, которые появляются у людей, зараженных новым вариантом коронавируса омикрон ВА.2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анну Черкашину.

Эксперт рассказала, что наиболее часто и заболевших появляется головокружение и слабость. Однако имеют место быть и другие симптомы.

"Кроме того, заболевание может сопровождаться кашлем, чиханием и болью в горле, также довольно часто встречается потеря обоняния"

Также о симптомах рассказала главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко. Она добавила, что у людей часто проявляется сухой кашель, боль в горле, нарушения стула, выраженная головная боль и слабость.

Ранее сообщалось, что создана основа лекарства против нарушения обмена веществ.

Коронавирус,Видео,Марьяна Лысенко,Роспотребнадзор,
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