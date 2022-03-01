Назван возможный срок отмены антикоронавирусных мер

Заболеваемость омикрон-штаммом коронавируса во всем мире падает, что может привести к полной отмене коронавирусных ограничений уже через несколько месяцев. Об этом рассказал вирусолог Максим Скулачев в интервью "Москва 24".

По его словам, пока наблюдается резкое снижение заболеваемости омикроном, но невозможно точно предсказать, появится ли новый штамм.

"Пока что мы видим, как резко снижается заболеваемость «омикроном». Возможно, в ближайшие пару месяцев мы придем фактически в обычное функционирование и ограничения уже не будут считаться нужными", — объяснил Скулачев.

По его словам, после перенесенного ковида иммунитета может хватить примерно на 6 месяцев. При этом вирусолог считает, что полностью отказываться от коронавирусных ограничений не стоит, а медицинские маски могут защитить и от других заболеваний.