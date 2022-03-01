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3 часа назад

Назван возможный срок отмены антикоронавирусных мер

Диана Товсепова

Заболеваемость омикрон-штаммом коронавируса во всем мире падает, что может привести к полной отмене коронавирусных ограничений уже через несколько месяцев. Об этом рассказал вирусолог Максим Скулачев в интервью "Москва 24".

Назван возможный срок отмены антикоронавирусных мер
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, пока наблюдается резкое снижение заболеваемости омикроном, но невозможно точно предсказать, появится ли новый штамм.

"Пока что мы видим, как резко снижается заболеваемость «омикроном». Возможно, в ближайшие пару месяцев мы придем фактически в обычное функционирование и ограничения уже не будут считаться нужными", — объяснил Скулачев.

По его словам, после перенесенного ковида иммунитета может хватить примерно на 6 месяцев. При этом вирусолог считает, что полностью отказываться от коронавирусных ограничений не стоит, а медицинские маски могут защитить и от других заболеваний.

Ранее мы писали о том, у кого встречается постковидный симптом.

Коронавирус,Максим Скулачев,
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