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11 минут назад

Врач рассказала, у кого постковидный синдром встречается реже

Мира Маркина

Татьяна Руженцова, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, заявила в беседе с РИА Новости, что у инфицированных омикрон-штаммом постковидный синдром проявляется реже, чем у тех, кто столкнулся с другими вариантами вируса COVID-19. Также эксперт рассказала о жалобах, с которыми обращаются пациенты после болезни.

Кто реже сталкивается с постковидным синдромом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Среди жалоб можно выделить слабость, ухудшение памяти, головные боли, головокружения, повышения или понижения артериального давления, нарушение пищеварения, иногда — нарушение вкуса или восприятия запахов», — рассказала Руженцова.

Эксперт предупредила, что тяжесть проявления постковидного синдрома зависит не только от того, каким штаммом переболел человек. Татьяна Руженцова перечислила и другие сопутствующие факторы: иммунный ответ переболевшего, его общее состояние здоровья, а также то, насколько быстро он приступил к лечению и правильно ли была назначена схема.

Ранее мы рассказывали о том, как омикрон проявляется на коже.

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