Россиянам назвали усиливающие последствия COVID-19 факторы

«Хронические заболевания после коронавируса однозначно могут быть, однозначно есть, и однозначно будут. Если говорить о россиянах, то история осложняется тем, что у нас плохой климат по сравнению с южными странами, континентами, и для нас холодовые нагрузки — это целое испытание в течение всего холодного сезона», — заявил Зайцев.