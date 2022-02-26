Россиянам назвали усиливающие последствия COVID-19 факторы

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев и отоларинголог Иван Лесков назвали факторы, которые могут привести к усилению последствий COVID-19. Их слова передает Ura.ru.
«Хронические заболевания после коронавируса однозначно могут быть, однозначно есть, и однозначно будут. Если говорить о россиянах, то история осложняется тем, что у нас плохой климат по сравнению с южными странами, континентами, и для нас холодовые нагрузки — это целое испытание в течение всего холодного сезона», — заявил Зайцев.
Лесков отметил, что одной из проблем крупных городов являются выхлопные газы, которые оказывают негативное влияние на заразившихся коронавирусной инфекцией. Также специалист заявил о возможных проблемах у людей из-за противогололедных реагентов, способных вызвать вегетативные реакции, схожие с аллергическими.
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