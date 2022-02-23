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2 часа назад

Медики объяснили, как коронавирус влияет на вес

Кристина Уколова

Заболевший коронавирусной инфекцией человек может быстро потерять мышечную массу. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на вирусолога и инфекциониста Николая Малышева и завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта профессора Петра Чумакова.

Медики объяснили, как коронавирус влияет на вес
Фото: PixabayPixabay

Однако коронавирус не может быть хорошим методом для похудения, подчеркнул Николай Малышев:

«Когда человек болеет и долго лежит — это всегда приводит к потере веса. Это, к сожалению, в основном не жир, а мышечная ткань. Также уходит вода. Так что предложить коронавирус, как хорошее средство для похудения, не получится».

Петр Чумаков отметил, что за два-три дня можно сбросить от семи до десяти килограммов:

«Когда люди так тяжело болеют, у них температура повышается и можно буквально за два-три дня килограмм семь сбросить, а у кого высокий исходный вес был, там и все 10. Вряд ли этот процесс будет продолжаться долго, поскольку это потеря мышечной массы».

Тем временем врач рассказала об ошибках при приеме антибиотиков.

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