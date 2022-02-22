Медик раскрыл одно из самых неприятных последствий COVID

Пациенты коронавирус могут ощущать запах гари из-за долгого восстановления слизистой носа. Об этом рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков в интервью "Ura.ru".

"При коронавирусе происходит поражение эпителия слизистой оболочки носа, и мы либо теряем обоняние, либо ощущаем запахи искаженно, чувствуем не только запах гари, но и всякой гадости", — рассказал врач.

"COVID-19 сопровождается проблемами, связанными с нервной системой, сосудистыми нарушениями, а также психическими, то есть какими-то депрессиями, для которых тоже характерны паросмии", — отметил врач

По этой причине специалист рекомендует обратиться к отоларингологу и затем, если проблема не решается, то прибегнуть к помощи невролога.