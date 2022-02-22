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2 часа назад

Медик раскрыл одно из самых неприятных последствий COVID

Диана Товсепова

Пациенты коронавирус могут ощущать запах гари из-за долгого восстановления слизистой носа. Об этом рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков в интервью "Ura.ru".

Медик раскрыл одно из самых неприятных последствий COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"При коронавирусе происходит поражение эпителия слизистой оболочки носа, и мы либо теряем обоняние, либо ощущаем запахи искаженно, чувствуем не только запах гари, но и всякой гадости", — рассказал врач.

Медик объяснил, что это происходит из-за долгого восстановления поддерживающего эпителия.

"COVID-19 сопровождается проблемами, связанными с нервной системой, сосудистыми нарушениями, а также психическими, то есть какими-то депрессиями, для которых тоже характерны паросмии", — отметил врач

По этой причине специалист рекомендует обратиться к отоларингологу и затем, если проблема не решается, то прибегнуть к помощи невролога.

Ранее мы писали об особом перекрестном иммунитете к коронавирусу.

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