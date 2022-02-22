Вирусологи обнаружили особый иммунитет к коронавирусу у части россиян

Не болевшие коронавирусом россияне ранее могут обладать особым перекрестным иммунитетом. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков.
Оказалось, что они часть россиян могла перенести инфекцию, вызванную другим коронавирусом, что дало особый перекрестный иммунитет.
Таких людей, по словам вирусолога, таких людей немного, но они есть.
«Возможно, они когда-то переносили другую коронавирусную инфекцию (...). Вообще, этот вопрос неизвестен, но, с другой стороны, очень многие люди перенесли инфекцию бессимптомно», — объясняет Чумаков.
О том, что ни разу не болевшие коронавирусом люди имеют специфический иммунитет рассказал и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
«Снижено количество рецепторов, возможно, или еще какие-то механизмы, которые мы точно не знаем. Возможно, что человек естественно устойчив к вирусу и требуется большая доза вируса, чтобы он заболел», — объяснил он.
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