Врач заявил об опасности отдыха в жарких странах после COVID-19

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок порекомендовал не планировать отдых в жарких странах раньше, чем через два месяца после коронавируса. Об этом он заявил Ura.ru.
По словам медика, у 80% переболевших долгое время наблюдается постковидный синдром. Он сопровождается хроническим аутоиммунным воспалением в органах и повышенной свертываемостью крови.
"Например, сразу же после выздоровления человек летит в Таиланд, продолжительное время сидит в самолете, у него развивается тромбоз, он встает, и, даже не доходя до гостиницы, получает осложнения. Плюс перепады температур – жаркий климат, обезвоживание, и, как результат, мы получаем вновь сгущение крови. И, думаю, таких случав будет очень много – инфаркты, инсульты, внезапная смерть на отдыхе после перенесенного COVID-19", – сказал Владимир Болибок.
Главный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев призвал переболевших коронавирусом пациентов перед отдыхом пройти углубленную диспансеризацию. Чтобы снизить риски тромбоза, он посоветовал пить больше воды во время полета, отказаться от алкоголя, надевать удобную одежду и периодически делать разминку для ног.