Врач заявил об опасности отдыха в жарких странах после COVID-19

"Например, сразу же после выздоровления человек летит в Таиланд, продолжительное время сидит в самолете, у него развивается тромбоз, он встает, и, даже не доходя до гостиницы, получает осложнения. Плюс перепады температур – жаркий климат, обезвоживание, и, как результат, мы получаем вновь сгущение крови. И, думаю, таких случав будет очень много – инфаркты, инсульты, внезапная смерть на отдыхе после перенесенного COVID-19", – сказал Владимир Болибок.