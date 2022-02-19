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32 минуты назад

Иммунолог оценил вероятность заболевания COVID-19 и гриппом

Даша Краснова

Российский иммунолог Владислав Жемчугов оценил вероятность одновременного заболевания COVID-19 и гриппом. Об этом сообщает ТАСС.

Иммунолог оценил вероятность заболевания COVID-19 и гриппом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам врача, двумя вирусами заболеть невозможно, так как один вирус вытеснит другой

«Заболеть одновременно коронавирусом и гриппом невозможно. Два вируса "борются " за одного человека, кто первый попал — тот уже и вытесняет второго», — пояснил врач.

Однако какое-то время они могут сосуществовать на слизистой, тогда ПЦР-тест может определить оба вируса. При этом положительные тесты не говорят о двойном заболевании.

«А если смотреть через сутки, то инфекция будет одна, потому что один вирус вытеснит другой», — рассказал эксперт.

А вот переболеть сначала COVID-19, а затем гриппом, и наоборот — действительно опасно.

До этого мы рассказывали, что Гарик Харламов заболел свиным гриппом.

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