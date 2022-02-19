Иммунолог оценил вероятность заболевания COVID-19 и гриппом

Российский иммунолог Владислав Жемчугов оценил вероятность одновременного заболевания COVID-19 и гриппом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам врача, двумя вирусами заболеть невозможно, так как один вирус вытеснит другой

«Заболеть одновременно коронавирусом и гриппом невозможно. Два вируса "борются " за одного человека, кто первый попал — тот уже и вытесняет второго», — пояснил врач.

Однако какое-то время они могут сосуществовать на слизистой, тогда ПЦР-тест может определить оба вируса. При этом положительные тесты не говорят о двойном заболевании.

«А если смотреть через сутки, то инфекция будет одна, потому что один вирус вытеснит другой», — рассказал эксперт.

А вот переболеть сначала COVID-19, а затем гриппом, и наоборот — действительно опасно.