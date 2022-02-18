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23 минуты назад

Гинцбург рассказал, как остановить мутации COVID-19

Мария Иглина

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективного иммунитета к коронавирусу в мире необходимо достичь в течение шести-восьми месяцев, в первую очередь за счет вакцинации населения. Об этом он рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-1".

Гинцбург рассказал, как остановить мутации COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Штаммы появляются постоянно, это заложено в генетическом аппарате всего живого. Другое дело, какой из этих вариантов потом станет эпидемически значимым <...> Эволюция штамма будет продолжаться постоянно. И для того, чтобы ее остановить, в этом наша задача, мы должны за шесть-семь-восемь месяцев на всем земном шаре, его накрыть иммунологическим зонтиком. В первую очередь вакцинацией",

— поделился Гинцбург.

Он также отметил, что если коллективного иммунитета получится достичь вакцинацией, то эволюция штамма прекратится.

Ранее ученые раскрыли влияние алкоголя на заражение COVID-19.

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