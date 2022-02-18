Гинцбург рассказал, как остановить мутации COVID-19

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективного иммунитета к коронавирусу в мире необходимо достичь в течение шести-восьми месяцев, в первую очередь за счет вакцинации населения. Об этом он рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-1".
"Штаммы появляются постоянно, это заложено в генетическом аппарате всего живого. Другое дело, какой из этих вариантов потом станет эпидемически значимым <...> Эволюция штамма будет продолжаться постоянно. И для того, чтобы ее остановить, в этом наша задача, мы должны за шесть-семь-восемь месяцев на всем земном шаре, его накрыть иммунологическим зонтиком. В первую очередь вакцинацией",
— поделился Гинцбург.
Он также отметил, что если коллективного иммунитета получится достичь вакцинацией, то эволюция штамма прекратится.