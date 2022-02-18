Стало известно о температурном хвосте у переболевших COVID-19

Консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач общей практики Екатерина Серебренникова заявила, что переболевшие коронавирусом стали чаще жаловаться на появление скачкообразной температуры тела. Этим она поделилась в беседе с Life.

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По словам эксперта, если температурный хвост сопровождается одышкой, низкой сатурацией и сильной слабостью, то необходимо срочно обратиться к врачу.

Она также отметила, что если температура выше 37,5 градуса, то в организме продолжается воспалительный процесс, связанный с коронавирусом. Такое состояние сигнализирует о присоединении бактериальной инфекции.