Ученые перечислили восемь симптомов омикрона у привитых

Норвежские ученые перечислили признаки заражения омикроном среди привитых. Исследование опубликовано на Eurosurveillance.
Специалисты проанализировали вспышку заболеваемости после рождественской вечеринки в ресторане, где из 110 участников у 81 выявили омикрон. Девять процентов присутствующих были привиты, поэтому авторы исследования смогли определить главные симптомы штамма у полностью вакцинированных.
Самыми распространенными признаками оказались:
У части пациентов также наблюдалось снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание. Менее распространенным симптомом стали боли в животе.
До этого мы рассказывали про воспаления при омикроне.