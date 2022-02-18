Ученые перечислили восемь симптомов омикрона у привитых

Норвежские ученые перечислили признаки заражения омикроном среди привитых. Исследование опубликовано на Eurosurveillance.

Специалисты проанализировали вспышку заболеваемости после рождественской вечеринки в ресторане, где из 110 участников у 81 выявили омикрон. Девять процентов присутствующих были привиты, поэтому авторы исследования смогли определить главные симптомы штамма у полностью вакцинированных.

Самыми распространенными признаками оказались:

кашель

насморк

усталость

боли в горле

головные боли

мышечные боли

лихорадка

чихание

У части пациентов также наблюдалось снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание. Менее распространенным симптомом стали боли в животе.