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1 час назад

Ученые перечислили восемь симптомов омикрона у привитых

Даша Краснова

Норвежские ученые перечислили признаки заражения омикроном среди привитых. Исследование опубликовано на Eurosurveillance.

Ученые перечислили восемь симптомов омикрона у привитых
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты проанализировали вспышку заболеваемости после рождественской вечеринки в ресторане, где из 110 участников у 81 выявили омикрон. Девять процентов присутствующих были привиты, поэтому авторы исследования смогли определить главные симптомы штамма у полностью вакцинированных.

Самыми распространенными признаками оказались:

  • кашель
  • насморк
  • усталость
  • боли в горле
  • головные боли
  • мышечные боли
  • лихорадка
  • чихание

У части пациентов также наблюдалось снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание. Менее распространенным симптомом стали боли в животе.

До этого мы рассказывали про воспаления при омикроне.

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