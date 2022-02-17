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28 минут назад

Назван неожиданный способ избежать заражения омикроном

Диана Товсепова

Ускорить восстановление организма при заражении омикрон-штаммом коронавируса или помочь избежать инфицирования может увлажнитель воздуха. Об этом заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева изданию Ura.ru

Назван неожиданный способ избежать заражения омикроном
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Люди иногда дольше выздоравливают только из-за того, что нет нормального увлажнения слизистых. Очень рекомендую всем больным "омикроном" и здоровым тоже поставить увлажнители и максимально увлажнять воздух, хотя бы 25-50%, особенно ночью, когда мы спим. Таким образом, человек быстрее восстановит слизистую, быстрее выздоровеет. А для здорового человека — меньше шансов, что заболеет", — рассказала она.

По словам специалиста, у людей с сухой слизистой гораздо больше шансов подцепить COVID.

"Человеку с пересушенной слизистой достаточно даже несколько частичек „Омикрона“ в носу, чтобы он начал распространяться. А если она хорошо увлажнена, на ней достаточное количество слизи, она омывается постоянно, и даже несколько частичек „Омикрона“ быстренько смоются и никуда не распространятся", — отметила иммунолог.

Ранее мы писали об опасном синдроме, развивающемся на фоне омикрона. Так, стало известно, что на фоне коронавирусного штамма "омикрон" может развиться опасный для жизни синдром, ему подвержены дети до пяти лет.

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