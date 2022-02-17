Врач назвал симптомы кишечной версии омикрона

Зачастую зараженные коронавирусом люди не испытывают никаких особенных симптомов, но возможно встречаются с проблемами относительно работы желудочно-кишечного тракта. Как правило, люди убеждены, что их недуг не связан с коронавирусом, но даже если они проходят тестирования, то результаты теста будут отрицательными. Логично, ведь в данном случае следы вируса оседают не в носоглотке, а в органах ЖКТ.