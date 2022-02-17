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2 часа назад

Врач назвал симптомы кишечной версии омикрона

Стелла Шмель

Зачастую зараженные коронавирусом люди не испытывают никаких особенных симптомов, но возможно встречаются с проблемами относительно работы желудочно-кишечного тракта. Как правило, люди убеждены, что их недуг не связан с коронавирусом, но даже если они проходят тестирования, то результаты теста будут отрицательными. Логично, ведь в данном случае следы вируса оседают не в носоглотке, а в органах ЖКТ.

Врач назвал симптомы кишечной версии омикрона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study рассказал о симптомах такого течения болезни. Его слова приводит The Sun.

Спектор отметил, что в данном случае у зараженных будут проявляться только кишечные симптомы болезни: тошнота, диарея, рвота, боль в животе, изжога, вздутие живота.

"Мы можем пропустить довольно много случаев, просто взяв мазок из носа",

- отметил он.

Ранее мы писали, что врач рассказал о новом воспалении при омикроне.

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