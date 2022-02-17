Врач назвал симптомы кишечной версии омикрона

Зачастую зараженные коронавирусом люди не испытывают никаких особенных симптомов, но возможно встречаются с проблемами относительно работы желудочно-кишечного тракта. Как правило, люди убеждены, что их недуг не связан с коронавирусом, но даже если они проходят тестирования, то результаты теста будут отрицательными. Логично, ведь в данном случае следы вируса оседают не в носоглотке, а в органах ЖКТ.
Профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study рассказал о симптомах такого течения болезни. Его слова приводит The Sun.
Спектор отметил, что в данном случае у зараженных будут проявляться только кишечные симптомы болезни: тошнота, диарея, рвота, боль в животе, изжога, вздутие живота.
"Мы можем пропустить довольно много случаев, просто взяв мазок из носа",
- отметил он.
Ранее мы писали, что врач рассказал о новом воспалении при омикроне.