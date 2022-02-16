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1 час назад

В Гонконге заболевших ковидом разместили на улице

Мира Маркина

В СМИ попало видео, снятое на территории одной из городских больниц Гонконга. Из-за того, что местные медучреждения не справляются с потоком больных, некоторых из них переместили на улицу.

Руководство больницы приняло решение разместить на свежем воздухе пациентов средней степени тяжести. На кадрах видно, как многие из них лежат под термоодеялами. Дело в том, что температура воздуха в Гонконге сейчас едва превышает 15 градусов по Цельсию.

Ковидные койки быстро заполняются, хотя уровень заражения остается низким по сравнению с крупными городами мира. К такому бедственному положению Гонконг пришел из-за политики по направлению даже бессимптомных пациентов в больницы и карантинные учреждения.

Темпы вакцинации среди пожилых жителей города по-прежнему остаются невысокими. Прививку получили около 50% людей старше 70 лет.

«Натиск пятой волны эпидемии нанес тяжелый удар по Гонконгу и лишил город возможности справиться с ситуацией», – заявила глава администрации города Кэрри Лэм.

Эксперты прогнозируют всплеск заболеваемости к концу марта. Тогда в городе может быть зарегистрировано 28 тысяч случаев ковида.

Ранее мы писали о том, какие последствия инфицирования коронавирусом могут быть у беременных.

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