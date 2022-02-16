Россиян предупредили о необратимом последствии COVID-19

Одним из частых последствий, с которым сталкиваются переболевшие коронавирусом, это потеря обоняния. Владимир Зайцев — отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук — предупредил, что восприятие вкусов и запахов может и не восстановиться. Его слова приводит Ura.ru.

Проблемы с обонянием называют инверсией вкуса. И у ее появления есть несколько причин, о которых предупредил эксперт.

«Самое главное, если у него [у человека] сильные погрешности в диете, ест острое, перченое, соленое, горькое, кислое, кипяток, лед, твердую пищу, которая механически раздражает слизистую, вкус может не восстановиться».

За работу вкусовых рецепторов отвечает один из участков продолговатого мозга. Правильное питание, соблюдение режима сна и отдыха, по мнению отоларинголога, могут эффективно помочь организму восстановиться после болезни.

«Должно пройти время. Если инфекция неглубоко проникла, рано или поздно она погибнет и произойдет самовосстановление по всем органам и системам», — отметил Владимир Зайцев.