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2 часа назад

Врач — о последствиях омикрона: "Будет эра глухих"

Стелла Шмель

Медик рассказал, что ждет человечество после волны омикрон-штамма коронавируса.

Врач — о последствиях омикрона: "Будет эра глухих"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.ru высказал свою точку зрения.

Специалист отметил, что омикрон — нейротопный вирус, то есть он способен поражать нервные клетки.

"Начнет поражать слуховой нерв, это очень и очень плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих. А что для этого сделать, чтобы этого не было? Нужно пролечиваться",

— заявил врач.

"Коронавирусная инфекция должна быть погублена тотально. Не на уровне нос промыть или горло прополоскать, или в нос капли, нет. Надо, чтобы „Омикрон“ как можно быстрее умер. Соответственно, он не попадает и не уходит на уровень слухового нерва".

Ранее мы писали, что диагноз "коронавирусная инфекция" будут ставить по-новому.

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