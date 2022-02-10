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2 часа назад

Диагноз "коронавирусная инфекция" будут ставить по-новому

Стелла Шмель

В России изменили систему постановки диагноза "коронавирусная инфекция". Об этом сообщает Оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

Диагноз "коронавирусная инфекция" будут ставить по-новому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Раньше для подтвержденного диагноза необходимо было сдать ПЦР-тест. Теперь же для этого достаточно результатов экспресс-тестирования.

"Теперь к ежедневному учету случаев COVID-19 наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты проведенных в поликлиниках (в отделениях для приема горожан с симптомами ОРВИ) исследований на наличие антигена к возбудителю (экспресс-тестов) без необходимости дожидаться подтверждения результатом ПЦР-исследования",

- отмечают в Оперштабе.

Отмечается, что алгоритм лечения для пациентов с установленным диагнозом не меняется.

"Как и раньше, наблюдение и лечение от коронавируса начинается для пациентов с симптомами ОРВИ после получения положительного результата экспресс-теста".

Ранее мы писали, что врач назвал опасный синдром, развивающийся на фоне "омикрона".

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