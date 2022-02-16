Врач рассказал, кому нужно идти к психиатру после COVID-19

"У нас боятся до сих пор психиатров, хотя в последние годы ситуация стала получше. И это хорошо, потому что люди затягивают свои тревоги и депрессии до тяжелых форм, иногда и это приводит к госпитализациям, больничным листам. Все это лечится, как и любое заболевание"