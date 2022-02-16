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28 минут назад

Врач рассказал, кому нужно идти к психиатру после COVID-19

Мария Каткова

Врач-психиатр Владимир Каторгин рассказал, при каких симптомах нужно обращаться к специалисту после коронавируса. Об этом сообщает "Лента.ру".

Эксперт отметил, что тревожность и рассеянность могут быть поводом для обращения к психиатру, если они мешают работоспособности и социальной активности. Лечением этих последствий занимаются психиатры и неврологи.

Каторгин отметил важность того, чтобы человек вовремя распознал свою проблему и обращал внимание на сигналы окружающих. В большинстве случаев разобраться со своим ментальным состоянием самому невозможно. Он посоветовал обращаться к психиатру как можно раньше.

"У нас боятся до сих пор психиатров, хотя в последние годы ситуация стала получше. И это хорошо, потому что люди затягивают свои тревоги и депрессии до тяжелых форм, иногда и это приводит к госпитализациям, больничным листам. Все это лечится, как и любое заболевание"

Ранее сообщалось, что иммунолог предупредил о воспалении мозга при COVID-19.

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