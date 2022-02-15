Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
2 часа назад

У омикрона обнаружили новую опасную мутацию

Диана Товсепова

Ученые из Дании обнаружили нашли в белке омикрон-варианта SARS-CoV-2 новую опасную мутацию. Результаты исследования опубликованы в отчете.

В частности, в белке ORF3a, отвечающем за воспалительные процессы в клетках, специалисты нашли мутацию H78Y.

Новый вариант штамма BA.2, также называющийся стеллс-омикроном, по мнению специалистов, может быть даже более заразным, чем предыдущие варианты вируса, даже для привитых людей.

При этом оказалось, что многие ПЦР-тесты не могут его выявить. В Дании на данный момент около 24% заболевших переносит именно BA.2.

«Если говорить об ORF3a, то функциональное значение этого вирусного гена до конца не раскрыто», — прокомментировал эти исследования генетик Дмитрий Прусс в интервью «Известиям».

Ранее мы писали о новом воспалении при омикроне. Оказалось, что у многих больных развивается цистит.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители