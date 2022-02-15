У омикрона обнаружили новую опасную мутацию

Ученые из Дании обнаружили нашли в белке омикрон-варианта SARS-CoV-2 новую опасную мутацию. Результаты исследования опубликованы в отчете.

В частности, в белке ORF3a, отвечающем за воспалительные процессы в клетках, специалисты нашли мутацию H78Y.

Новый вариант штамма BA.2, также называющийся стеллс-омикроном, по мнению специалистов, может быть даже более заразным, чем предыдущие варианты вируса, даже для привитых людей.

При этом оказалось, что многие ПЦР-тесты не могут его выявить. В Дании на данный момент около 24% заболевших переносит именно BA.2.

«Если говорить об ORF3a, то функциональное значение этого вирусного гена до конца не раскрыто», — прокомментировал эти исследования генетик Дмитрий Прусс в интервью «Известиям».