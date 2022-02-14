Врачи оценили вероятность развития нейроковида у людей

"Насчет нейроковида — как правило, все-таки речь идет о поражении отдельных органов. Чаще происходит ситуация, когда вирус влияет, например, отдельно на свертываемость крови, обоняние, ЦНС. Сейчас одним из симптомов являются боли в костях. Раньше были больше в мышцах. Также сейчас могут происходить воспалительные явления в костном мозге", — заявил эксперт.