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1 час назад

Врачи оценили вероятность развития нейроковида у людей

Мира Маркина

Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что возникновение нейроковида после заражения омикроном от индивидуальных особенностей организма. Об этом сообщает РБК.

Врачи оценили вероятность развития нейроковида у людей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Так у одних происходит потеря обоняния, у других нет. Одни восстанавливаются быстро, другие медленно, а у кого-то остаются поражения нервной ткани. Индивидуальные особенности сильно сказываются", — сказал вирусолог.

Иммунолог Михаил Костинов считает, что нейроковид и длинный ковид могут быть вызваны омикрон-штаммом. При этом необходимо обращать внимание на возраст, наличие прививки и сопутствующие заболевания пациента, оценивая его состояние.

"Насчет нейроковида — как правило, все-таки речь идет о поражении отдельных органов. Чаще происходит ситуация, когда вирус влияет, например, отдельно на свертываемость крови, обоняние, ЦНС. Сейчас одним из симптомов являются боли в костях. Раньше были больше в мышцах. Также сейчас могут происходить воспалительные явления в костном мозге", — заявил эксперт.

Ранее были названы способы быстрее восстановиться после COVID-19.

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