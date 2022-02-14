Врачи оценили вероятность развития нейроковида у людей

Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что возникновение нейроковида после заражения омикроном от индивидуальных особенностей организма. Об этом сообщает РБК.
"Так у одних происходит потеря обоняния, у других нет. Одни восстанавливаются быстро, другие медленно, а у кого-то остаются поражения нервной ткани. Индивидуальные особенности сильно сказываются", — сказал вирусолог.
Иммунолог Михаил Костинов считает, что нейроковид и длинный ковид могут быть вызваны омикрон-штаммом. При этом необходимо обращать внимание на возраст, наличие прививки и сопутствующие заболевания пациента, оценивая его состояние.
"Насчет нейроковида — как правило, все-таки речь идет о поражении отдельных органов. Чаще происходит ситуация, когда вирус влияет, например, отдельно на свертываемость крови, обоняние, ЦНС. Сейчас одним из симптомов являются боли в костях. Раньше были больше в мышцах. Также сейчас могут происходить воспалительные явления в костном мозге", — заявил эксперт.