Названы способы быстрее восстановиться после COVID-19

По словам медика, одну из главных ролей в восстановлении играет полноценный рацион. В нем должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов и бобовых. Также хорошо, чтобы присутствовали растительные масла и орехи, которые являются источником жирорастворимых витаминов. Кроме этого, ежедневно важны кисломолочные продукты умеренной жирности и без сахара.