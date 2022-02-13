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1 час назад

Названы способы быстрее восстановиться после COVID-19

Мария Иглина

Главный врач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова рассказала, как быстрее восстановиться после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Названы способы быстрее восстановиться после COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам медика, одну из главных ролей в восстановлении играет полноценный рацион. В нем должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов и бобовых. Также хорошо, чтобы присутствовали растительные масла и орехи, которые являются источником жирорастворимых витаминов. Кроме этого, ежедневно важны кисломолочные продукты умеренной жирности и без сахара.

Если же аппетита нет, Кузенкова рекомендует принимать специальные сбалансированные питательные смеси, расфасованные небольшими порциями.

Не стоит забывать и про физическую активность. По словам врача, оздоровительные физические упражнения рекомендуется делать в течение 20-30 минут пять дней в неделю. А их продолжительность следует увеличивать постепенно.

Ранее стало известно об опасности назальной вакцины от COVID-19.

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