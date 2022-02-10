Врач рассказал, можно ли лечиться от ковида витаминами

“Дело в том, что витамин C в организме действительно разрушается при лихорадочных состояниях. А у 87% жителей России, по данным ВОЗ, есть дефицит витамина D. Поэтому этот витамин пациентам действительно показан, от 2 до 5 тыс. единиц можно принимать без рецепта. Наряду с витаминами C и D также препараты цинка, которые помогают укрепить иммунитет”,