Врач рассказал, можно ли лечиться от ковида витаминами

Эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук Ашот Мкртумян в эфире телеканала «Доктор» ответил на вопрос зрителя о том, стоит ли считать витамины А, С и D лекарством от ковида.
“Ни в коем случае не стоит”, - заявил эндокринолог. По его словам, хотя витамины нельзя воспринимать как лекарства от коронавирусной инфекции, их прием может быть полезен во время заболевания.
“Дело в том, что витамин C в организме действительно разрушается при лихорадочных состояниях. А у 87% жителей России, по данным ВОЗ, есть дефицит витамина D. Поэтому этот витамин пациентам действительно показан, от 2 до 5 тыс. единиц можно принимать без рецепта. Наряду с витаминами C и D также препараты цинка, которые помогают укрепить иммунитет”,
— сказал Мкртумян.
Ранее мы писали, как восполнить дефицит витамина D без лекарств.