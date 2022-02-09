COVID-19 провоцирует появление эндокринного заболевания

«Мы видим очень высокую частоту развития сахарного диабета впервые на фоне коронавируса. Не каждая инфекция может вызывать деструкцию бета-клеток, но здесь доказано, что коронавирус может экспрессироваться конкретно в бета-клетке в том числе. Вот почему именно коронавирус мы обвиняем и говорим, что да, он может <...> в том числе <...> установить впервые выявленные первый или второй тип [диабета]», – заявил Мкртумян.