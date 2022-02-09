COVID-19 провоцирует появление эндокринного заболевания

Эндокринолог, заведующий кафедрой эндокринологии и диетологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова Ашот Мкртумян рассказал в эфире телеканала «Доктор» об опасном последствии перенесенного COVID-19. Вирус влияет на клетки поджелудочной железы и провоцирует возникновение сахарного диабета.
«Мы видим очень высокую частоту развития сахарного диабета впервые на фоне коронавируса. Не каждая инфекция может вызывать деструкцию бета-клеток, но здесь доказано, что коронавирус может экспрессироваться конкретно в бета-клетке в том числе. Вот почему именно коронавирус мы обвиняем и говорим, что да, он может <...> в том числе <...> установить впервые выявленные первый или второй тип [диабета]», – заявил Мкртумян.
Эксперт также привел статистику, согласно которой практически каждый третий, если не чаще, болеющий коронавирусной инфекцией, имеет сахарный диабет и/или ожирение. Поэтому люди с такими диагнозами находятся в группе риска.
Ранее мы рассказывали о том, чем опасен коронавирус, перенесенный бессимптомно.