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1 час назад

COVID-19 провоцирует появление эндокринного заболевания

Мира Маркина

Эндокринолог, заведующий кафедрой эндокринологии и диетологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова Ашот Мкртумян рассказал в эфире телеканала «Доктор» об опасном последствии перенесенного COVID-19. Вирус влияет на клетки поджелудочной железы и провоцирует возникновение сахарного диабета.

COVID-19 провоцирует появление эндокринного заболевания
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Мы видим очень высокую частоту развития сахарного диабета впервые на фоне коронавируса. Не каждая инфекция может вызывать деструкцию бета-клеток, но здесь доказано, что коронавирус может экспрессироваться конкретно в бета-клетке в том числе. Вот почему именно коронавирус мы обвиняем и говорим, что да, он может <...> в том числе <...> установить впервые выявленные первый или второй тип [диабета]», – заявил Мкртумян.

Эксперт также привел статистику, согласно которой практически каждый третий, если не чаще, болеющий коронавирусной инфекцией, имеет сахарный диабет и/или ожирение. Поэтому люди с такими диагнозами находятся в группе риска.

Ранее мы рассказывали о том, чем опасен коронавирус, перенесенный бессимптомно.

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