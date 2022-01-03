Ученые раскрыли опасность бессимптомного коронавируса

Американские ученые выяснили, как организм человека может реагировать на бессимптомное течение коронавируса.

В эксперименте принимали участие 177 человек, переболевших COVID-19. Ученые сравнили их биологические материалы с анализами других людей. Результаты работы опубликованы в Journal of Translational Medicine.

Согласно исследованию, при бессимптомном или легком течении коронавируса у больного увеличивается реактивность аутоантител.

«Эти результаты показывают, что SARS-CoV-2 напрямую запускает развитие AAB [аутоантител]. Исследование также впервые демонстрирует аутоиммунную активацию у женщин по сравнению с мужчинами после бессимптомной инфекции», — говорится в статье.

Бессимптомно протекающий коронавирус в некоторых случаях провоцирует формирование долгого иммунного ответа, что также сказывается на органах и тканях человека.

Аутоантитела могут приводить к развитию аутоиммунных заболеваний, таких как алопеция (выпадение волос), рассеянный склероз, ревматоидный артрит, волчанка, аутоиммунное бесплодие и так далее.