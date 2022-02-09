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2 часа назад

Раскрыт способ лечения «стелс-омикрона»

Мира Маркина

Терапевт Алексей Хухрев советует россиянам поддерживающее лечение в случае инфицирования «стелс-омикроном». Слова эксперта приводит «Москва 24».

Раскрыт способ лечения «стелс-омикрона»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Обильное питье, соблюдение постельного режима, прием витаминов C и D, а также внимание к уровню кислорода в крови – единственная правильная стратегия лечения, считает эксперт.

«Если у вас есть время, полощите горло, промывайте нос. Но все пройдет все равно за то же время, что и без этих мероприятий», – отметил терапевт.

Эксперт рекомендовал сбивать высокую температуру жаропонижающими. Но если она держится более пяти дней, то следует как можно скорее обратиться к врачу.

Кроме того, среди симптомов «стелс-омикрона» отмечают возникновение усталости и головокружения, мышечные боли, которые могут появляться и исчезать в течение дня.

Читайте также: что говорят об особенностях омикрона медики.

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